Осужденный на шесть лет полузащитник «Дженоа» Портанова сможет обжаловать приговор

Полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова сможет обжаловать приговор за групповое изнасилование, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что обвиняемая сторона потребовали ускоренного судебного разбирательства после чего 22-летний футболист был приговорен к шести годам тюрьмы.

В ходе ускоренного судебного разбирательства ответчик не только пропускает слушание в суде, но и может добиться значительного смягчения приговора. Впрочем, оно не является признанием вины и у обвиняемого остается право обжаловать решение суда.

Суд вынес приговор Портанове 6 декабря. Экс-хавбек «Ювентуса» и еще трое подозреваемых обвинялись в совершении сексуального насилия над 21-летней девушкой.