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Сегодня, 11:35

Осужденный на шесть лет полузащитник «Дженоа» Портанова сможет обжаловать приговор

Руслан Минаев
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Полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова сможет обжаловать приговор за групповое изнасилование, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что обвиняемая сторона потребовали ускоренного судебного разбирательства после чего 22-летний футболист был приговорен к шести годам тюрьмы.

В ходе ускоренного судебного разбирательства ответчик не только пропускает слушание в суде, но и может добиться значительного смягчения приговора. Впрочем, оно не является признанием вины и у обвиняемого остается право обжаловать решение суда.

Суд вынес приговор Портанове 6 декабря. Экс-хавбек «Ювентуса» и еще трое подозреваемых обвинялись в совершении сексуального насилия над 21-летней девушкой.

ФК Дженоа
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