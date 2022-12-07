Осужденный на шесть лет полузащитник «Дженоа» Портанова сможет обжаловать приговор
Полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова сможет обжаловать приговор за групповое изнасилование, сообщает La Repubblica.
Отмечается, что обвиняемая сторона потребовали ускоренного судебного разбирательства после чего 22-летний футболист был приговорен к шести годам тюрьмы.
В ходе ускоренного судебного разбирательства ответчик не только пропускает слушание в суде, но и может добиться значительного смягчения приговора. Впрочем, оно не является признанием вины и у обвиняемого остается право обжаловать решение суда.
Суд вынес приговор Портанове 6 декабря. Экс-хавбек «Ювентуса» и еще трое подозреваемых обвинялись в совершении сексуального насилия над 21-летней девушкой.
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1
|Наполи
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|37-12
|41
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2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
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5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
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6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
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7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
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8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
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9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
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10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
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11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
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12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
|4.01
|14:30
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Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
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Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|Г
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Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
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Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3