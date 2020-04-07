Оставшиеся матчи серии А могут пройти в Риме и столичном регионе

Все оставшиеся матчи итальянской серии А могут пройти в области Лацио, столицей которой, как и столицей всей Италии, является Рим. Об этом сообщает La Repubblica. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что в таком случае все 20 команд поселятся в регионе. Журналисты и зрители допускаться на матчи в таком случае не будут. Игроков и работников клубов будут регулярно тестировать на коронавирус.

Кроме римского «Стадио Олимпико», матчи могут принять «Стадио Бенито Стрипе», домашняя арена «Фрозиноне», а также еще одна римская арена «Стадио Фламино».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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