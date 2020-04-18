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Оставшиеся матчи серии А могут пройти в Риме, Флоренции и Неаполе

13:56
Серия А.
Серия А.
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Оставшиеся матчи сезона в итальянской серии А могут пройти в ограниченном количестве городов, сообщает Corriere dello Sport. Сезон в Италии был прерван из-за пандемии коронавируса.

Как указывает источник, обсуждается вариант, при котором игры будут проходить в Риме, Флоренции и Неаполе. В этот список может быть включен еще один город, который пока не назван. Дата возобновления сезона еще неизвестна.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 263 043 человек. Зафиксировано 154 827 летальных исхода от инфекции, вылечились 581 142 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 36 793 человек. 3057 выздоровели, 313 умерли.

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