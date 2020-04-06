Оставшиеся матчи серии А могут пройти без ВАР

Президент Ассоциации итальянских судей Марчелло Никки рассказал, что в случае возобновления чемпионата Италии матчи могут пройти без ВАР.

— Мы будем вынуждены это делать, — приводит слова Никки Rai 2. — ВАР располагается в фургонах, в стесненных условиях. Вы не знаете, где и с кем были операторы, которые находятся рядом друг с другом. Существует риск, что не будет безопасной дистанции, это может быть проблемой.

Если бы мы возобновили чемпионат завтра, ВАР бы там не было. Рефери беспокоятся о возможности снова увидеть свои семьи, и мы должны сначала подумать об этом.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.