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Новости   //    Футбол   //    Италия

Оставшиеся матчи серии А могут пройти без ВАР

15:28
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Президент Ассоциации итальянских судей Марчелло Никки рассказал, что в случае возобновления чемпионата Италии матчи могут пройти без ВАР.

— Мы будем вынуждены это делать, — приводит слова Никки Rai 2. — ВАР располагается в фургонах, в стесненных условиях. Вы не знаете, где и с кем были операторы, которые находятся рядом друг с другом. Существует риск, что не будет безопасной дистанции, это может быть проблемой.

Если бы мы возобновили чемпионат завтра, ВАР бы там не было. Рефери беспокоятся о возможности снова увидеть свои семьи, и мы должны сначала подумать об этом.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

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