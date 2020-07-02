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Оспина досматривал матч против «Аталанты» с трибун

2 июля 2020, 23:38
Давид Оспина. Фото calcionapoli.net.
Давид Оспина. Фото calcionapoli.net.
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Голкипер «Наполи» Давид Оспина после травмы досмотрел матч 29-го тура серии А против «Аталанты» (0:2) со стадиона. Об этом сообщает Informazione.it.

Футболист травмировался во время исполнения штрафного у своих ворот, столкнувшись с одним из игроков. Его на 30-й минуте заменил Алекс Мерет.

Колумбиец получил травму головы и покинул поле на носилках. Однако госпитализация ему на данный момент не понадобилась — врачи сумели остановить кровотечение, и футболист с трибуны досмотрел игру.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Наполи» и пропустил 15 мячей.

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