Оспина досматривал матч против «Аталанты» с трибун

Голкипер «Наполи» Давид Оспина после травмы досмотрел матч 29-го тура серии А против «Аталанты» (0:2) со стадиона. Об этом сообщает Informazione.it.

Футболист травмировался во время исполнения штрафного у своих ворот, столкнувшись с одним из игроков. Его на 30-й минуте заменил Алекс Мерет.

Колумбиец получил травму головы и покинул поле на носилках. Однако госпитализация ему на данный момент не понадобилась — врачи сумели остановить кровотечение, и футболист с трибуны досмотрел игру.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Наполи» и пропустил 15 мячей.