Осимхен заразился коронавирусом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус. 21-летний нигериец узнал о болезни после того, как вернулся из Бельгии, где проходил курс лечения травмы. Игрок отправился на самоизоляцию. Нападающий не имел контактов с остальными членами команды.

В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.