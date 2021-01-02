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Осимхен заразился коронавирусом

10:15
Виктор Осимхен. Фото Instagram
Виктор Осимхен. Фото Instagram
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус. 21-летний нигериец узнал о болезни после того, как вернулся из Бельгии, где проходил курс лечения травмы. Игрок отправился на самоизоляцию. Нападающий не имел контактов с остальными членами команды.

В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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