Осимхен считает Марадону лучшим футболистом в истории

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен рассказал, кого считает лучшим футболистом.

«Для меня лучший — это Диего Марадона. Он был невероятен в составе «Наполи», никогда и никто не сделает более ничего подобного для этого клуба», — цитирует Осимхена ITASportPress.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, при нем клуб дважды выиграл чемпионат Италии.

Ранее Осимхен получил повреждение в товарищеском матче против Саудовской Аравии.