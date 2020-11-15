Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Осимхен пропустит две недели из-за травмы плеча

11:05
Теги:

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустит две недели из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

21-летний нигериец получил вывих плеча в расположении сборной и уже вернулся в Италию.

В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир