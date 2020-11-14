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Осимхен получил травму в расположении сборной

16:00
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен получил травму плеча и запястья в расположении сборной Нигерии, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий избежал серьезного повреждения. Рентген не выявил перелома у игрока.

Сколько понадобится футболисту на восстановление, пока не сообщается. «Наполи» уже обратился в Федерацию футбола Нигерии с просьбой отпустить игрока в Неаполь для дальнейшего восстановления.

В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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