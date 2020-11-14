Осимхен получил травму в расположении сборной
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен получил травму плеча и запястья в расположении сборной Нигерии, сообщает Corriere dello Sport.
Нападающий избежал серьезного повреждения. Рентген не выявил перелома у игрока.
Сколько понадобится футболисту на восстановление, пока не сообщается. «Наполи» уже обратился в Федерацию футбола Нигерии с просьбой отпустить игрока в Неаполь для дальнейшего восстановления.
В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.