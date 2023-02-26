Осимхен — о Дрогба: «Я очень удачно выбрал кумира»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о сообщении, которое ему отправил экс-форвард Дидье Дрогба.

«Это удивительно, когда просыпаешься, заходишь в социальные сети и видишь подобные пожелания от кого-то, кем ты восхищаешься. Дрогба — именно такой человек для меня. Это меня очень мотивирует. Думаю, я очень удачно выбрал себе кумира», — цитирует DAZN Осимхена.