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Осимен пропустит матч с «Миланом» из-за травмы плеча

18:49
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Форвард «Наполи» Виктор Осимен получил травму, сообщает Sky Sport Italia.

У 21-летнего нигерийца вывих плеча, но при этом ему не потребуется операция. Игрок получил травму в расположении сборной Нигерии, из-за чего пропустит ближайший матч серии А против «Милана».

В текущем сезоне Осимен провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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