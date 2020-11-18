Осимен пропустит матч с «Миланом» из-за травмы плеча
18:49
Форвард «Наполи» Виктор Осимен получил травму, сообщает Sky Sport Italia.
У 21-летнего нигерийца вывих плеча, но при этом ему не потребуется операция. Игрок получил травму в расположении сборной Нигерии, из-за чего пропустит ближайший матч серии А против «Милана».
В текущем сезоне Осимен провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
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