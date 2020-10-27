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«Ошибки — это часть футбола». Пиоли защитил Тэтэрушану после игры с «Ромой»

05:58
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил, что игроки недовольны ничьей против «Ромы» в 5-м туре чемпионата Италии (3:3). Также он встал на защиту вратара Чиприана Тэтэрушану.

— Еду домой довольным игрой, но нельзя скрывать того, что игроки остались недовольны ничьей, — сказал Пиоли Sky Sport. — Мы играли против сильного соперника, но омгли добиться большего. Эта игра дала нам дополнительные размышления. В нашей раздевалке царит позитивная атмосфера, полная гармонии. Мы стараемся изо всех сил каждый день. Мне нравится дух команды. Мы не уступаем никому с точки зрения решимости. Необходимо и впредь придерживаться такой позиции.

Ошибки — это часть футбола, Тэтэрушану упустил мяч. Он сильный голкипер, это было его дебют, и это могло иметь значение. Судейство? Я не хочу это комментировать.

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