Ошибки де Лигта не повлияли на доверие «Ювентуса» к нему

«Ювентус» продолжает доверять защитнику команды Маттейсу де Лигту, сообщают итальянские СМИ. В последнем матче против «Лечче» (1:1) за его игру рукой был назначен пенальти. Голландец также допускал ошибки в предыдущих играх.

Как информирует La Stampa, «Ювентус» верит в его талант. Его партнеры по команде выступают в его защиту, а главный тренер Маурицио Сарри часто разговаривает с ним. Команда старается защитить новичка, чтобы помочь ему обрести спокойствие.

20-летний Маттейс де Лигт в текущем сезоне провел десять матчей за «Ювентус».

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