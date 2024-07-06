Орландо считает, что руководство «Милана» должно верить в Фонсеку
Бывший игрок «Милана» Массимо Орландо считает, что руководство команды пока что не очень верит в нового руководителя.
«Они хотели заполучить Конте, но не вышло. Я думаю, что Фонсека может преуспеть, но надо обеспечить ему хорошую команду. Он хорошо показал себя в Украине, в «Роме» и в «Лилле», — цитирует Орландо pianetamilan.it.
13 июня «Милан» объявил о назначении Фонсеки на пост главного тренера. Португалец подписал контракт на три года.
Последним клубом 51-летнего Фонсеки был «Лилль», который специалист возглавлял с 2022 по 2024 год.
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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|0
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|0-0
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17
|Эмполи
|0
|0
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|0
|0-0
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18
|Парма
|0
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19
|Комо
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Милан – Торино
|- : -
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
|- : -
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Ювентус – Комо
|- : -
|18.08
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Лацио – Венеция
|- : -
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Лечче – Аталанта
|- : -
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Парма – Фиорентина
|- : -
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Верона – Наполи
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