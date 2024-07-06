Орландо считает, что руководство «Милана» должно верить в Фонсеку

Бывший игрок «Милана» Массимо Орландо считает, что руководство команды пока что не очень верит в нового руководителя.

«Они хотели заполучить Конте, но не вышло. Я думаю, что Фонсека может преуспеть, но надо обеспечить ему хорошую команду. Он хорошо показал себя в Украине, в «Роме» и в «Лилле», — цитирует Орландо pianetamilan.it.

13 июня «Милан» объявил о назначении Фонсеки на пост главного тренера. Португалец подписал контракт на три года.

Последним клубом 51-летнего Фонсеки был «Лилль», который специалист возглавлял с 2022 по 2024 год.