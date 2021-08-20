Ориали покинул пост менеджера первой команды «Интера»
Бывший полузащитник «Интера» Габриэле Ориали покинул должность технического менеджера первой команды, сообщает официальный сайт неразудрри. Пресс-служба чемпионов Италии опубликовала заявление, в котором функционера поблагодарили за работу и пожелали удачи в будущем.
Контракт 68-летнего Ориали был рассчитан до 2022 года. Ранее он был техническим директором клуба и отвечал за трансферы. В качестве футболиста он выиграл с «Интером» чемпионат и Кубок Италии (по два раза). Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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