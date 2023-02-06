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Чинквини: «Миранчук пока не готов к переходу в топ-клуб»

Алина Савинова
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Миранчук провел очень хороший матч против «Удинезе». Будущее Алексея? Он отличный игрок, но я не уверен, готов ли он к выступлениям в итальянских топ-клубах, таких как «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Интер». Проблема в том, что на поле он и не полузащитник, и не нападающий. Не очень понятна его позиция.

Как по мне, пока он не готов к переходу в топ-клуб. Но у него есть шанс улучшить свою игру во второй половине чемпионата и тогда он сможет рассчитывать на переход в «Лацио» или «Рому», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В матче 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) 27-летний полузащитник провел на поле 87 минут. Всего в текущем сезоне чемпионата Италии он принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-poka-miranchuk-ne-gotov-k-perehodu-v-top-klub/
Алексей Миранчук
ФК Торино
Оресте Чинквини
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2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
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Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
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