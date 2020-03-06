Опубликовано полное расписание 27-го тура серии А

Итальянская серия А назвала окончательное расписание матчей 27-го тура чемпионата страны.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Верона» — «Наполи» 20.30 мск

«Болонья» — «Ювентус» 21.45

14 марта

СПАЛ — «Кальяри» 17.00

«Дженоа» — «Парма» 20.00

«Торино» — «Удинезе» 22.45

15 марта

«Лечче» — «Милан» 14.30

«Аталанта» — «Лацио» 17.00

«Фиорентина» — «Брешиа» 17.00

«Интер» — «Сассуоло» 17.00

«Рома» — «Сампдория» 22.45

Также имзененов время матча 25-го тура «Верона» — «Кальяри». Он пройдет в среду, 18 марта и начнется в 17.00 по московскому времени. До 5 апреля все матчи серии А будут проходить без зрителей из-за коронавируса.