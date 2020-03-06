Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Опубликовано полное расписание 27-го тура серии А

21:00

Итальянская серия А назвала окончательное расписание матчей 27-го тура чемпионата страны.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Верона» — «Наполи» 20.30 мск

«Болонья» — «Ювентус» 21.45

14 марта

СПАЛ — «Кальяри» 17.00

«Дженоа» — «Парма» 20.00

«Торино» — «Удинезе» 22.45

15 марта

«Лечче» — «Милан» 14.30

«Аталанта» — «Лацио» 17.00

«Фиорентина» — «Брешиа» 17.00

«Интер» — «Сассуоло» 17.00

«Рома» — «Сампдория» 22.45

Также имзененов время матча 25-го тура «Верона» — «Кальяри». Он пройдет в среду, 18 марта и начнется в 17.00 по московскому времени. До 5 апреля все матчи серии А будут проходить без зрителей из-за коронавируса.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир