Определены даты оставшихся матчей серии A. «Ювентус» и «Лацио» сыграют 20 июля

Серия A опубликовала даты и время матчей чемпионата Италии-2019/20 до 35-го тура.

Для начала игр установлены три времени: 16.15, 18.30 и 20.45, ранее клубы отказались от проведения матчей днем.

20 июля состоится матч действующего чемпиона и лидера таблицы «Ювентуса» с «Лацио», которое отстает от туринцев на 1 очко после 26 туров.

На туры 36, 37 и 38 время и даты матчей будут объявлены позднее.