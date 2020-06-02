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Определены даты оставшихся матчей серии A. «Ювентус» и «Лацио» сыграют 20 июля

21:45
Матч &quot;Лацио&quot; - &quot;Ювентус&quot;. Фото ФК "Ювентус"
Матч &quot;Лацио&quot; - &quot;Ювентус&quot;. Фото ФК "Ювентус"

Серия A опубликовала даты и время матчей чемпионата Италии-2019/20 до 35-го тура.

Для начала игр установлены три времени: 16.15, 18.30 и 20.45, ранее клубы отказались от проведения матчей днем.

20 июля состоится матч действующего чемпиона и лидера таблицы «Ювентуса» с «Лацио», которое отстает от туринцев на 1 очко после 26 туров.

На туры 36, 37 и 38 время и даты матчей будут объявлены позднее.

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