Опция выкупа Лаутаро Мартинеса начнет действовать в июле

«Интер» планирует продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом. Миланский клуб работает над новым соглашением с 22-летним аргентинцем до 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Манчестер Юнайтед» готов выплатить отступные за нападающего в размере 111 миллиона евро, однако опция выкупа начнет действовать только в июле 2020 года. Ранее появлялась информация, что форвардом интересуется «Барселона».

Мартинес в нынешнем сезоне в серии А провел десять матчей, забил пять мячей. В Лиге чемпионов на его счету два гола в трех встречах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр