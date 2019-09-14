Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 3-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» рассказал, как его мама отнеслась к тому, что он возглавил туринскую команду. Мама Сарри является болельщицей «фиалок»

— Она совсем не была счастлива, скажем так, — цитирует Football Italia Сарри. — Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона, так что все в нашей семья были преданными поклонниками «Фиорентины», кроме меня. Я поддерживал «Наполи».

У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас передо мной только одно — как я потерял здесь скудетто. Мне нужно быстро заменить это положительным воспоминанием.

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