"Она пошла туда не в карты играть". Мать Роналду - об обвинениях сына в изнасиловании

Долорес Авейру, являющаяся матерью форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявила, что ее сын не насиловал американку Кэтрин Майоргу. Она добавила, что девушка пошла в гости к португальцу с определенными намерениями.

- У меня есть уверенность в моем сыне в связи с тем, что произошло, - приводит слова Авейру Correio da Manhã. - Эта девушка пошла в его номер не для того, чтобы поиграть в карты. Она пошла для того, чтобы кое-чем заняться. Я хорошо знаю своего сына. Не хочу больше говорить на эту тему.

Напомним, Роналду обвиняется в изнасиловании Майорги, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Отмечается, что в 2010-м она получила от представителей футболиста 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.

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