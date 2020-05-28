«Он странный парень». Президент «Брешии» объявил об уходе Балотелли

Президент «Брешии» Массимо Челлино подтвердил, что нападающий Марио Балотелли уйдет из команды. В клубе разочарованы сотрудничеством с 29-летним итальянцем.

— Дело Балотелли было раздутым, потому что нет футбола и больше нечего говорить, — пиводит Football Italia слова Челлино. — Он странный парень, он больше не думает о нас, и я воспринимаю это как должное. Этот игрок просто немного анархичен.

Его контракт автоматически аннулируется в случае вылета из серии А, поэтому, по всей вероятности, он станет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наш статус.

Мы не подписывали Балотелли просто, чтобы привлечь внимание, мы действительно верили, что он мог бы сделать важный вклад на поле. Я думал так, потому что Марио мне нравится. Теперь мы разочарованы в нем.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.