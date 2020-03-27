«Он получал удовольствие от нашей беспомощности». Костакурта назвал самого сложного соперника в карьере

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта назвал бразильца Роналдо самым сложным соперником в своей карьере.

— То, что делал Роналдо, не поддавалось пониманию, — цитирует Sport Mediaset Костакурту. — Он просто издевался над нами и получал удовольствие от нашей беспомощности. Спросите любого из самых сильных защитников тех времен — Мальдини, Несту, Каннаваро, Феррару, все скажут то же самое.