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«Он получал удовольствие от нашей беспомощности». Костакурта назвал самого сложного соперника в карьере

22:30
Роналдо и Алессандро Костакурта. Фото ФИФА
Роналдо и Алессандро Костакурта. Фото ФИФА
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Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта назвал бразильца Роналдо самым сложным соперником в своей карьере.

— То, что делал Роналдо, не поддавалось пониманию, — цитирует Sport Mediaset Костакурту. — Он просто издевался над нами и получал удовольствие от нашей беспомощности. Спросите любого из самых сильных защитников тех времен — Мальдини, Несту, Каннаваро, Феррару, все скажут то же самое.

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