Сегодня, 5 июля, исполняется 45 лет бывшему нападающему сборной Аргентины Эрнану Креспо. Форвард начал выступления на профессиональном уровне в «Ривер Плейте», после чего большую часть карьеры провел в Италии, кроме двух сезонов в «Челси». В серии A форвард защищал цвета «Пармы», «Лацио», «Интера», «Милана» и «Дженоа».

В 2000 году Креспо перешел из «Пармы» в «Лацио» за рекордные на тот момент 55 миллионов долларов. Спустя две недели рекорд побьет Луиш Фигу. Стоимость его трансфера из «Барселоны» в «Реал» составит 65,5 миллиона.

На протяжении своей карьеры Креспо выиграл по три чемпионата Аргентины и Италии, чемпионат Англии, Кубок и пять Суперкубков Италии, Суперкубок Англии, Кубок Либертадорес и Кубок УЕФА.

В сборной Аргентины форвард провел 64 матча и забил 35 мячей, приняв участие в трех чемпионатах мира и Кубке Америки-2007 (аргентинцы взяли серебро). На ЧМ-2006 Креспо вошел в символическую сборную турнира.