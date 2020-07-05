Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Он был самым дорогим игроком мира две недели. Эрнану Креспо — 45

5 июля 2020, 11:29
Эрнан Креспо. Фото Mundo Albiceleste
Эрнан Креспо. Фото Mundo Albiceleste
Теги:

Сегодня, 5 июля, исполняется 45 лет бывшему нападающему сборной Аргентины Эрнану Креспо. Форвард начал выступления на профессиональном уровне в «Ривер Плейте», после чего большую часть карьеры провел в Италии, кроме двух сезонов в «Челси». В серии A форвард защищал цвета «Пармы», «Лацио», «Интера», «Милана» и «Дженоа».

В 2000 году Креспо перешел из «Пармы» в «Лацио» за рекордные на тот момент 55 миллионов долларов. Спустя две недели рекорд побьет Луиш Фигу. Стоимость его трансфера из «Барселоны» в «Реал» составит 65,5 миллиона.

На протяжении своей карьеры Креспо выиграл по три чемпионата Аргентины и Италии, чемпионат Англии, Кубок и пять Суперкубков Италии, Суперкубок Англии, Кубок Либертадорес и Кубок УЕФА.

В сборной Аргентины форвард провел 64 матча и забил 35 мячей, приняв участие в трех чемпионатах мира и Кубке Америки-2007 (аргентинцы взяли серебро). На ЧМ-2006 Креспо вошел в символическую сборную турнира.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир