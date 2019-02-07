Олсен и Манолас пропустят матч с "Кьево"

Робин Олсен и Костас Манолас не сыграют в пятничном матче с "Кьево", сообщил главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

- Олсен пропустит матч с "Кьево" из-за ушиба, как и Манолас, но я надеюсь, что оба вернутся в строй ко вторнику, когда мы будем играть матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту", - приводит слова Ди Франческо Football Italia. - Де Росси пока что еще не готов на 100 процентов, а вот Жуан Жезус уже восстановился, и отправится с нами.

На данный момент "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.

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