Смородская прокомментировала возможный переход переход Миранчука в «Торино» на правах аренды
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
«Считаю, что Миранчук правильно сделает, если перейдет в «Торино». В «Аталанте» у него не получилось по разным причинам, наверняка их много. Надо попробовать где-то еще. Хорошо, что его отпустили. Стоило бы вернуться в Россию? Нет. Считаю правильным остаться в Европе и не сдаваться», — приводит Sport24 слова бывшего призединта «Локомотива».
3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино». Сегодня, 10 августа, журналист Николо Скира сообщил, что туринский клуб согласовал с «Аталантой» аренду 26-летнего полузащитника с правом выкупа за 12 миллионов евро.
Россиянин выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.
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3
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|Ювентус
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5
|Лацио
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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