Смородская прокомментировала возможный переход переход Миранчука в «Торино» на правах аренды

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Считаю, что Миранчук правильно сделает, если перейдет в «Торино». В «Аталанте» у него не получилось по разным причинам, наверняка их много. Надо попробовать где-то еще. Хорошо, что его отпустили. Стоило бы вернуться в Россию? Нет. Считаю правильным остаться в Европе и не сдаваться», — приводит Sport24 слова бывшего призединта «Локомотива».

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино». Сегодня, 10 августа, журналист Николо Скира сообщил, что туринский клуб согласовал с «Аталантой» аренду 26-летнего полузащитника с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Россиянин выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.