Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:37

Смородская прокомментировала возможный переход переход Миранчука в «Торино» на правах аренды

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Считаю, что Миранчук правильно сделает, если перейдет в «Торино». В «Аталанте» у него не получилось по разным причинам, наверняка их много. Надо попробовать где-то еще. Хорошо, что его отпустили. Стоило бы вернуться в Россию? Нет. Считаю правильным остаться в Европе и не сдаваться», — приводит Sport24 слова бывшего призединта «Локомотива».

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино». Сегодня, 10 августа, журналист Николо Скира сообщил, что туринский клуб согласовал с «Аталантой» аренду 26-летнего полузащитника с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Россиянин выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-smorodskaya-miranchuku-ne-stoit-vozvrashchatsya-v-rossiyu-on-pravilno-sdelayet-yesli-pereydet-v-torino
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Ольга Смородская
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта
Фото с флагом Украины и получение паспорта Израиля. Кто из звезд российского спорта первым поменял гражданство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент сообщил, что Миранчук сегодня может перейти в «Торино»

Журналист Tuttosport: «Кокорин — катастрофа итальянского футбола. Саша не футболист»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости