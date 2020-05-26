Окончательное решение о возобновлении серии А примут 29 мая

Решение о возобновлении чемпионата Италии примут 29 мая, сообщает Football Italia.

20 клубов серии А провели видеоконференцию, на которой подтвердили решение от 13 мая возобновить сезон 13 июня. Ожидается, что в эту дату будут сыграны четыре оставшихся матча 25-го тура: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри». 26-й тур серии А должен начаться 20 июня.

Окончательное решение будет принято в пятницу после встречи министра спорта, Итальянской футбольной федерации и руководства серии А.