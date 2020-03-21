Одноклубник заболевшего коронавирусом Ругани улетел в Бразилию

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста отправился в Бразилию по семейным обстоятельствам, сообщает Goal.com. По информации СМИ, руководство туринцев разрешило 29-летнему футболисту улететь на родину.

Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани и полузащитник Блез Матюиди заболели коронавирусом. Из-за этой ситуации на карантин в клубе попали 121 человек.

В текущем сезоне Коста провел 18 матчей за «Ювентус», забил два гола и сделал три результативные передачи.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется