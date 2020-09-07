Одноклубник Миранчука провел первую тренировку за два месяца. Он страдал от депрессии

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич провел первую тренировку за два месяца, сообщает TMW. 32-летний словенец покинул расположение клуба из Бергамо в начале июля после ничьей с «Ювентусом» (2:2) по личным причинам.

Сообщалось, что Иличич страдал от депрессии и обращался к специалистам за помощью. Сегодня он вернулся на тренировочную базу «Аталанты» и, по сообщениям очевидцев, улыбался. Фанаты вывесили баннеры в поддержку Иличича.

В прошлом сезоне Иличич стал лучшим бомбардиром команды, несмотря на пропуск концовки сезона: на его счету 21 гол в 34 матчах во всех турнирах.

Этим летом одноклубником Иличича стал хавбек сборной России Алексей Миранчук.