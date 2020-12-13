Одноклубник Миранчука может покинуть «Аталанту». Им интересуется «Торино»

«Аталанта» может расстаться с нападающим Алехандро Гомесом в зимнее трансферное окно, информирует Sky Sport Italia.

По данным источника, у 32-летнего футболиста возник конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини во время матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Футболист отказывался выполнять установки тренера, из-за чего был заменен.

Также сообщается, что в аргентинце заинтересован «Торино». В клубе уверены, что он может стать подходящим партнером для нападающего Андреа Белотти. Однако руководство «Торино» не устраивают требования футболиста по зарплате.

В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении 6 лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.