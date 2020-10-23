Одноклубник Миранчука — лучший игрок сентября в серии А
Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес стал лучшим игроком серии А в сентябре, сообщает официальный сайт лиги.
В сентябре бергамаски выиграли оба матча турнира. Сначала был обыгран «Торино» (4:2), затем — «Лацио» (4:1). В этих двух встречах на счету 32-летнего аргентинца три гола и две результативные передачи.
Алексей Миранчук в серии А за «Аталанту» еще не сыграл, но успел дебютировать в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0). Выйдя на замену, российский полузащитник забил последний мяч во встрече.
? Indice efficienza tecnica: 98%.— Lega Serie A (@SerieA) October 23, 2020
? Indice di efficienza fisica: 93%.
? Record passaggi riusciti ad altissima difficolt? in una partita: 4/4.
Alejandro «Papu» Gomez ? l'MVP #SerieATIM di settembre. ?
?? https://t.co/SlMs6sv27L #WeAreCalcio pic.twitter.com/4V52Qmjqfg
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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