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Одноклубник Миранчука — лучший игрок сентября в серии А

16:48
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Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес стал лучшим игроком серии А в сентябре, сообщает официальный сайт лиги.

В сентябре бергамаски выиграли оба матча турнира. Сначала был обыгран «Торино» (4:2), затем — «Лацио» (4:1). В этих двух встречах на счету 32-летнего аргентинца три гола и две результативные передачи.

Алексей Миранчук в серии А за «Аталанту» еще не сыграл, но успел дебютировать в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0). Выйдя на замену, российский полузащитник забил последний мяч во встрече.

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