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Одноклубник Кокорина Бонавентура выбыл на 2-3 недели

22 февраля 2021, 23:33
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Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура получил мышечную травму, сообщает пресс-служба клуба. Хавбек был заменен в первом тайме матча чемпионата Италии против «Специи» (3:0).

Медобследование выявило у Бонавентуры травму длиннлй мышцы большого пальца левой ноги. Ожидается, что он пропустит 2-3 недели.

31-летний Бонавентура в нынешнем сезоне провел 22 матча и забил 1 гол в серии A.

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