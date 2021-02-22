Одноклубник Кокорина Бонавентура выбыл на 2-3 недели

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура получил мышечную травму, сообщает пресс-служба клуба. Хавбек был заменен в первом тайме матча чемпионата Италии против «Специи» (3:0).

Медобследование выявило у Бонавентуры травму длиннлй мышцы большого пальца левой ноги. Ожидается, что он пропустит 2-3 недели.

31-летний Бонавентура в нынешнем сезоне провел 22 матча и забил 1 гол в серии A.