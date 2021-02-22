Одноклубник Кокорина Бонавентура выбыл на 2-3 недели
22 февраля 2021, 23:33
Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура получил мышечную травму, сообщает пресс-служба клуба. Хавбек был заменен в первом тайме матча чемпионата Италии против «Специи» (3:0).
Медобследование выявило у Бонавентуры травму длиннлй мышцы большого пальца левой ноги. Ожидается, что он пропустит 2-3 недели.
31-летний Бонавентура в нынешнем сезоне провел 22 матча и забил 1 гол в серии A.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю