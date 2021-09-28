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Нзонзи стал одноклубником Хамеса в команде из Катара

17:32
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Французский полузащитник Стивен Нзонзи продолжит карьеру в Катаре. «Аль-Райян» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего полузащитника «Ромы». Соглашение между сторонами подписано до 2023 года.

В минувшем сезоне Нзонзи на правах аренды выступал за «Ренн», в составе которого принял участие в 39 матчах и забил один мяч. Ранее он также выступал за «Амьен», «Блэкберн», «Сток Сити», «Севилью» и «Галатасарай».

В его активе 20 матчей в футболке сборной Франции.

Напомним, что ранее в катарский клуб перешел полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес.

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Иван Шитик все материалы автора

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