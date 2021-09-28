Нзонзи стал одноклубником Хамеса в команде из Катара

Французский полузащитник Стивен Нзонзи продолжит карьеру в Катаре. «Аль-Райян» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего полузащитника «Ромы». Соглашение между сторонами подписано до 2023 года.

В минувшем сезоне Нзонзи на правах аренды выступал за «Ренн», в составе которого принял участие в 39 матчах и забил один мяч. Ранее он также выступал за «Амьен», «Блэкберн», «Сток Сити», «Севилью» и «Галатасарай».

В его активе 20 матчей в футболке сборной Франции.

Напомним, что ранее в катарский клуб перешел полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес.