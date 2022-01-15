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Сегодня, 16:14

«Ньюкасл» согласовал переход полузащитника «Аталанты» Гозенса

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Робина Гозенса.

Как сообщает Sky Sport Italia, английский клуб уже согласовал с футболистом контракт на 3,5 года с зарплатой 3,5 млн евро в год.

27-летний полузащитник с 29 сентября 2021 года не играет за «Аталанту» из-за травмы. В ближайшее время Гозенса должен пройти обследование. Если с его здоровьем все в порядке, то «Ньюкасл» направит «Аталанте» официальное предложение о трансфере.

В текущем сезоне немецкий футболист успел сыграть за итальянский клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/01/15/gosens-atalanta-newcastle-calciomercato-news

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
Перерыв

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Робин Гозенс
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
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22.12 22:45
Наполи – Специя
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Тео Эрнандес

Милан

 5
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Роберто Сориано

Роберто Сориано

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 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
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Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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