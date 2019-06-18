Новый владелец "Фиорентины" не продаст Кьезу и "за 100 миллионов евро"

Новый владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо пообещал не продавать лидеры команды Федерико Кьезу. Интерес к 21-летнему вингеру проявляют топ-клубы, включая "Интер" и "Ювентус".

– Я считаю Кьезу лучшим игроком, – цитирует Corriere dello Sport Коммиссо. – Не продам его даже за 100 миллионов евро. Нам не нужны деньги. Мне сказали, что в его контракте нет пункта об отступных. Так что я хочу сохранить Кьезу как минимум еще на сезон. С ним еще не говорил, но в ближайшие дни сделаю это. Когда я даю обещание, я сдерживаю слово. Как я мог начать свою работу во Флоренции с продажи такого игрока?