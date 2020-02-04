Новый главный тренер «Торино» Морено Лонго рассказал о своем назначении и поделился мнением о том, насколько важна для команды поддержка фанатов.

— Я благодарю президента и его команду за ту огромную возможность, которую они мне дали. Я не раздумывал долго, прежде чем принять ее, — приводит слова Лонго Football Italia. — Мы должны найти в себе силы думать по-новому, подходить к тренировкам со смелостью и чувством собственного достоинства. Обязанность команды — показать качество работы, которое она заявляет.

Я знаю фанатов и знаю, насколько их помощь важна для игроков. Надеюсь, что мой приход сможет привнести положительную атмосферу, которая должна существовать между командой и фанатами. Первое, что я сделаю, — это зажгу сердца игроков.

Напомним, Лонго сменил на посту главного тренера «Торино» Вальтера Маццари. Он работал в туринском клубе в качестве тренера молодежных и юношеских команд. На данный момент, «Торино» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 27 очков в 22 турах. От зоны вылета команду отделяют 11 очков, от зоны еврокубков — 5