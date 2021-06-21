Новый главный тренер «Лацио» Сарри определился с трансферными целями

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри определился с футболистами, которых хочет приобрести в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, итальянский специалист хочет купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта и хавбека «Арсенала» Лукаса Торрейру. Также он хочет видеть в команде защитника «Фиорентины» Хермана Песселью.

«Лацио» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды 9 июня.