Новый главный тренер «Лацио» Сарри определился с трансферными целями
11:31
Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри определился с футболистами, которых хочет приобрести в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По данным источника, итальянский специалист хочет купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта и хавбека «Арсенала» Лукаса Торрейру. Также он хочет видеть в команде защитника «Фиорентины» Хермана Песселью.
«Лацио» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды 9 июня.
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