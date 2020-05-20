Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября

Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Сегодня, 20 мая, прошло заседание федерального совета FIGC в формате телеконференции. На нем было принято решение, что турниры серий а, b и c — должны быть завершены до 20 августа, а новый сезон планируют начать 1 сентября.

До возобновления чемпионатов федеральный совет согласует формат проведения соревнований в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и возможной приостановки их розыгрыша.

Ранее стало известно, что в Италии продлили запрет на проведении массовых мероприятий до 14 июня.

По последним данным Worldometers на 20 мая, в Италии всего выявлено 226 699 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 32 169 человек, выздоровело — 129 401.