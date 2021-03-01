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Новым главным тренером «Кротоне» станет Серсе Косми

17:44
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Новым главным тренером «Кротоне» станет Серсе Косми, сообщает Sky Sport Italia. Стороны уже достигли соглашения о подписание контракта до конца сезона с опцией продления еще на один год.

1 марта «Кротоне» решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Джованни Строппой и официально объявил об его уходе из команды.

Главной задачей Косми на новом месте работы станет сохранение прописки в серии А. После 24-х туров «Кротоне» набрал 12 очков и отстает от спасительного 17-го места на 8 баллов.

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