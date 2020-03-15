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Новость о переоборудовании отелей Роналду в больницы удалена из первоисточника

17:37

Информация о переоборудовании принадлежащих нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду отелей в больницы может оказаться фейком. Информация была размещена в авторитетном издании Marca, однако через несколько часов после публикации была снята без объяснения причин.

Ранее появилась информация, что португальские отели, которые принадлежат Роналду, переделают в больницы, которыми можно будет пользоваться бесплатно. Труд персонала будет оплачивать сам Роналду.

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