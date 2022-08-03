Романьоли о переходе в «Лацио: «Сарри мне больше подходит, чем Пиоли»

Новичок «Лацио» Алессио Романьоли прокомментировал переход в римский клуб и оценил свою роль под руководством главного тренера Маурицио Сарри.

Защитник считает, что под руководством главного тренера «Милана» Стефано Пиоли он чувствовал себя некомфортно.

«Сейчас я намного лучше, чем был, но все еще есть куда расти. Игра Сарри более тактическая, игра Пиоли — другая, он больше играл на открытых участках поля. Игра Сарри мне нравится и подходит мне больше», — цитирует Романьоли пресс-служба римлян.

27-летний Романьоли, который будет выступать под 13-м номером, подписал контракт до 2027 года.

Этим летом у защитника истек срок контракта с «россонери». В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах.