Романьоли о переходе в «Лацио: «Сарри мне больше подходит, чем Пиоли»
Новичок «Лацио» Алессио Романьоли прокомментировал переход в римский клуб и оценил свою роль под руководством главного тренера Маурицио Сарри.
Защитник считает, что под руководством главного тренера «Милана» Стефано Пиоли он чувствовал себя некомфортно.
«Сейчас я намного лучше, чем был, но все еще есть куда расти. Игра Сарри более тактическая, игра Пиоли — другая, он больше играл на открытых участках поля. Игра Сарри мне нравится и подходит мне больше», — цитирует Романьоли пресс-служба римлян.
27-летний Романьоли, который будет выступать под 13-м номером, подписал контракт до 2027 года.
Этим летом у защитника истек срок контракта с «россонери». В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах.
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1
|Милан
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2
|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
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|0
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5
|Лацио
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|0-0
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
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|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -