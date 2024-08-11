Новичок «Комо» Варан травмировался в дебютном матче

Новичок «Комо» Рафаэль Варан травмировался в дебютном матче. 31-летний защитник вышел в стартовом составе команды в поединке Кубка Италии против «Сампдории», однако на 23-й минуте был заменен из-за повреждения колена.

Варан перешел в «Комо» этим летом в качестве свободного агента. До переезда в Италию футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».

19 августа «Комо» стартует в серии А матчем против «Ювентуса». Начало встречи запланировано на 21.45 по московскому времени.