Новичок «Комо» Варан поделился эмоциями от предстоящей работы с Фабрегасом
Новичок «Комо» Рафаэль Варан поделился мнением о предстоящей работе с главным тренером Сеском Фабрегасом.
«Я снова встречусь с Сеском, теперь уже не как соперник. Мне нравится его философия и страсть к футболу. Мы легко понимали друг друга во время переговоров, поэтому, надеюсь, нас ждет успех в совместной работе», — цитирует Варана официальный сайт «Комо».
Клуб объявил о переходе 31-летнего француза 28 июля. Футболист подписал двухлетний контракт с «Комо».
Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за манкунианцев 95 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
До этого защитник играл за мадридский «Реал» и «Ланс». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
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7
|Лацио
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
|Наполи
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11
|Дженоа
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12
|Монца
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|0-0
|0
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13
|Верона
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|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
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|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Парма
|0
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|0-0
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19
|Комо
|0
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20
|Венеция
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|0-0
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35 тур
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38 тур
|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
|- : -
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