Новичок «Интера» Лукаку заявил о намерении забить 30 голов за сезон

Нападающий «Интера» Ромелу Лкаку вместе с голкипером Андре Онаной готовится на Сардинии к старту сезона серии А, La Gazzetta dello Sport. Игроки присоединились к команде этим летом.

По данным источника, Лукаку в личном разговоре с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги заявил, что намерен забить 30 голов в чемпионате, чего никогда не удавалось добиться ранее.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в сезоне 2022/23 будет на правах аренды играть в составе «Интера». Ранее он уже играл за миланцев с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.