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«Ноттингем Форест» заинтересован в нападающем «Болоньи» Ван Хойдонке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Болоньи» Сидни ван Хойдонк, выступающий на правах аренды за «Херенвен», попал в сферу интересов «Ноттингем Форест», утверждает The Athletic.

В текущем сезоне Ван Хойдонк сыграл в 28 матчах чемпионата Нидерландов, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу. Срок его арендного соглашения истекает летом этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего форварда в 3 миллиона евро.

Футбол
ФК Болонья
ФК Ноттингем Форест
ФК Херенвен
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
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 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
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 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
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 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
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 Специя 30 5 11 14 25-48 26
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 Верона 30 5 8 17 24-43 23
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 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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