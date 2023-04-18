«Ноттингем Форест» заинтересован в нападающем «Болоньи» Ван Хойдонке
Форвард «Болоньи» Сидни ван Хойдонк, выступающий на правах аренды за «Херенвен», попал в сферу интересов «Ноттингем Форест», утверждает The Athletic.
В текущем сезоне Ван Хойдонк сыграл в 28 матчах чемпионата Нидерландов, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу. Срок его арендного соглашения истекает летом этого года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего форварда в 3 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
6
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
7
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|44
|
8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
Новости