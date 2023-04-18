«Ноттингем Форест» заинтересован в нападающем «Болоньи» Ван Хойдонке

Форвард «Болоньи» Сидни ван Хойдонк, выступающий на правах аренды за «Херенвен», попал в сферу интересов «Ноттингем Форест», утверждает The Athletic.

В текущем сезоне Ван Хойдонк сыграл в 28 матчах чемпионата Нидерландов, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу. Срок его арендного соглашения истекает летом этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего форварда в 3 миллиона евро.