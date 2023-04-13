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Ночерино: «Без «Милана» никто и не знал бы о Леау»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Милана» Антонио Ночерино высказался о том, что клуб пытается уговорить форварда Рафаэла Леау остаться в составе команды.

«Я думаю, что без «Милана» никто и не знал бы о Леау. Клуб протянул ему руку помощи, открыл большие возможности. В таком случае должно быть и место какой-то благодарности. Нет футболистов, которые превыше клуба, он должен помнить об этом», — цитирует Ночерино pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Срок контракта 23-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Антонио Ночерино
Футбол
ФК Милан
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3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
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 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
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