Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Николо Дзаньоло: «Вернусь еще сильнее, чем раньше»

06:35

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, порвавший «кресты» и повредивший мениск в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:2), опубликовал новый пост в своем Instagram.

— Клянусь. Я вернусь еще сильнее чем раньше, — подписал 20-летний итальянец фото с матча.

В 23 матчах текущего сезона полузащитник забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир