Николо Дзаньоло: "Талант - это еще не все. Необходимо упорно работать и иметь голову на плечах"

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло заявил, что талант не является определяющим фактором в карьере футболиста. 19-летний итальянец добавил, что для достижения успеха необходима тяжелая работа.

- Надеюсь, я стану достойным представителем своего поколения, - приводит слова Дзаньоло Sky Sport Italia. - Буду продолжать работать в том же духе. Я должен оставаться на земле. На этом уровне от тебя ожидают многого, но талант - это еще не все. Необходимо иметь голову на плечах, а также упорно работать.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 23 матча за "Рому", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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