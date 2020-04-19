Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассказал, что хочет оставаться верным своему клубу на протяжении карьеры.

— Мой идол — Франческо Тотти, символ Рима, — сказал Дзаньоло в интервью Sky Sports. — Игрокам вроде Тотти или Даниэле де Росси сложно соответствовать, но я хотел бы стать легендой «Ромы», даже если сейчас никто этого не может представить. Сейчас моя главная задача — восстановиться от травмы, вернуться на поле и радовать фанатов. Посмотрим, что случится в будущем, но я хочу оставаться в «Роме» как можно дольше. Эта команда дала мне все, я ее обожаю. Буду ли я носить майку с номером «10»? Это невозможно. Я играю под номером «22» и меня все устраивает.

В сезоне-2019/20 Дзаньоло забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах за «Рому». В данный момент 20-летний итальянец восстанавливается от повреждения мениска.