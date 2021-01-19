Никола стал новым тренером «Торино»

«Торино» объявило о назначении на пост главного тренера команды Давиде Никола, говорится в заявлении пресс-службы туринского клуба. Сроки контракта с 47-летним итальянским специалистом не сообщаются.

Никола стал главным тренером «Торино» после увольнения Марко Джампаоло. Последним местом работы Давиде Николы был «Дженоа», с которым он занял 17-е место в серии А в прошлом сезоне и был уволен после окончания чемпионата.

«Торино» идет в зоне вылета чемпионата Италии, отставая от 17-го «Кальяри» на одно очко. Первым матчем Николы будет выездная игра против «Беневенто».